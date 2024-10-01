شهداء وجرحى في اليوم 361 من العدوان المتواصل على قطاع غزة

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 12 فلسطينياً أغلبهم من الأطفال والنساء، جراء قصف الاحتلال لمنزلين بالمخيم.
وأفادت تقارير صحفية، بأن قصف الاحتلال أدى إلى تدمير منزل من ثلاثة طوابق يعود لعائلة الدرة، واستشهاد 7 أطفال و3 نساء، إذ تقيم فيه عائلة نزحت من مدينة غزة، كما استشهدت امرأتان جراء قصف الاحتلال لمنزل آخر بالمخيم يعود لعائلة أبو عطايا، بينما أصيب مسن برصاص طائرة "كواد كابتر" خلال إطلاقها النار على المدنيين في المخيم الجديد بالنصيرات.
وفي مدينة غزة، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال مدرسة "الشجاعية" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.
كما استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال بعد قصف شقة سكنية قرب سوق الذهب في البلدة القديمة من غزة.
وفا
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