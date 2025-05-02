شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة

استُشهد الطفل سعدي محمد سعدي أبو عودة من بلدة بيت حانون شمال القطاع، إثر قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين على شارع الثورة غرب مدينة غزة.
وبعد وقت قصير، شنت طائرات الاحتلال غارة ثانية على مجموعة من الفلسطينيين في ذات الشارع، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى.
كما أُصيب فلسطينيون في غارتين للاحتلال على منزل في حي الشجاعية، وعلى منطقة الشعف بحي التفاح، شرق مدينة غزة.
وأصيب فلسطيني برصاص الاحتلال في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس. كما قصفت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال منطقة متفرق بدوية في حي الأمل غرب خان يونس جنوب القطاع.
وفي وقت سابق، استُشهد فلسطينيان جراء قصف الاحتلال منطقة سوق الزاوية بمدينة غزة، وأُصيب خمسة فلسطينيين أحدهم بصورة حرجة، جراء قصف الاحتلال منزلًا في منطقة الشيخ زايد شمال القطاع، تم نقلهم إلى مستشفى العودة.
كما استُشهد الشاب عبد الرؤوف الدرة متأثرًا بجروحه الحرجة التي أُصيب بها جراء قصف الاحتلال مخيم البريج وسط القطاع قبل يومين.
واستُشهد 11 فلسطينيًا بينهم أطفال، وأُصيب العشرات بجروح، غالبيتهم خطيرة، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا ونادي خدمات البريج بقطاع غزة.
وتم التأكد من استشهاد 8 فلسطينيين، وأُصيب العشرات بينهم نساء وأطفال، إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا مأهولًا في جباليا البلد شمال القطاع.
كما تم التأكد من استشهاد 3 أطفال بينهم شقيقان، وإصابة عدد من الفلسطينيين، في غارة من مسيّرات الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين داخل خيمة في نادي خدمات البريج وسط القطاع.
واستُشهد طفل وشاب، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي حَيَّي الزيتون والشجاعية بمدينة غزة.
واستُشهد الطفل عون نزار الديب، وأُصيب جده عون الديب، إثر قصف الاحتلال على شارع السكة في حي الشجاعية شرق غزة.
كما استُشهد فلسطيني، وأُصيب آخرون بجروح، إثر قصف طائرات الاحتلال بركسا في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
وأعلنت مصادر طبية، ارتفاع عدد الشهداء في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 45 شهيدًا على الأقل.
وفا
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