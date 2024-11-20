 
الأربعاء 2024-11-20 09:23 ص
 

شهداء وجرحى في غارة للاحتلال على منزل في غزة

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 20-11-2024 07:35 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون ليل الثلاثاء-الاربعاء ، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل جنوب غرب مدينة غزة.

اضافة اعلان


وذكرت مصادر أن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا مأهولًا بالسكان مقابل مخبز السلطان في حي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين .


كما أفاد مراسل "وفا" بأن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات عنيفة على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.


وفي وقت سابق، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا مأهولًا بالمدنيين والنازحين يعود لعائلة الكحلوت، قرب شركة الكهرباء في مشروع بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مدنيين وإصابة آخرين.

 
gnews

أحدث الأخبار

الوكالة الذرية: إيران تجاوزت حد التخصيب المسموح به في الاتفاق النووي

عربي ودولي إيران تقدم عرضا بشأن تخصيب اليورانيوم والقوى الغربية تتجه لإدانتها

بنك الإسكان

أخبار الشركات بنك الإسكان يتبرع بمبلغ 100 ألف دينار لمبادرة "استعادة الأمل" لمساعدة مبتوري الأطراف في غزة

تعبيرية

أسواق ومال أسعار الذهب عالمياً تصل لأعلى مستوى في اسبوع

المرحوم علي الشوابكة

نعـي فـاضل الجامعة الأردنية تودع مساعد عميد كلية إدارة علوم التأهيل علي الشوابكة

أرشيفية

خاص بالوكيل مدير الترخيص: قرار الإعفاء يشمل كافة المركبات بما في ذلك الدراجات والشاحنات والباصات

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل مدير الترخيص: قرار الإعفاء يشمل كافة المركبات بما في ذلك الدراجات

مستعمرون يشعلون النار بمركبات الفلسطينيين

فلسطين مستعمرون يحرقون مركبات للمواطنين في بلدة المزرعة الغربية شمال رام الله

أرشيفية

أخبار محلية نصف مليون مركبة خضعت للفحص الفني في الحملة الشتوية



 


الأكثر مشاهدة