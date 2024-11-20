شهداء وجرحى في غارة للاحتلال على منزل في غزة

الوكيل الإخباري- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون ليل الثلاثاء-الاربعاء ، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل جنوب غرب مدينة غزة.

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وذكرت مصادر أن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا مأهولًا بالسكان مقابل مخبز السلطان في حي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين .



كما أفاد مراسل "وفا" بأن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات عنيفة على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.