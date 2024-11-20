شهداء وجرحى في غارة للاحتلال على منزل في غزة

وذكرت مصادر أن طائرات الاحتلال قصفت منزلًا مأهولًا بالسكان مقابل مخبز السلطان في حي الصبرة جنوب غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين .
كما أفاد مراسل "وفا" بأن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات عنيفة على بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
وفي وقت سابق، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا مأهولًا بالمدنيين والنازحين يعود لعائلة الكحلوت، قرب شركة الكهرباء في مشروع بيت لاهيا، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مدنيين وإصابة آخرين.
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