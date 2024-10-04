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شهداء وجرحى في قصف اسرائيلي على مناطق بغزة

ارشيفية
ارشيفية
الجمعة، 04-10-2024 10:14 ص
الوكيل الإخباري-    استشهد عدد من الفلسطينيين، صباح اليوم الجمعة، إثر قصف طيران الاحتلال مناطق في خان يونس ودير البلح في قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر طبية، باستشهاد اربعة مواطنين ، ووقوع عدد من المصابين في قصف استهدف منزلا يعود لعائلة أبو محمد شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل وموقعا يأوي نازحين في كل من دير البلح وسط القطاع وخان يونس جنوبا وألقى قنابل حارقة تسببت بحرائق في منازل بمخيم النصيرات وسط قصف مدفعي استهدف جنوب مدينة غزة.

وفي خان يونس جنوب القطاع، قصف طيران الاحتلال عدة مواقع واستهدف منزلا يعود إلى عائلة أبو جزر في منطقة معن شرق المدينة ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41.788 مواطنا، وإصابة 96,794 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
 
gnews

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