شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة

04:19 م

الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب آخرون، الجمعة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة من قطاع غزة. اضافة اعلان





وذكرت وكالة "وفا" نقلا عن مصادر طبية، أن شخصا استشهد وأصيب 3 آخرون جراء قصف الاحتلال "بركسا" يؤوي نازحين في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما استقبل مجمع العودة 4 مصابين آخرين؛ إثر قصف استهدف تجمعا قرب دوار غراب في المخيم الجديد وسط القطاع.



وأضافت أنه استشهد شخص وأصيب آخرون في مدينة غزة؛ جراء قصف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في شارع اليرموك.



وأشارت إلى استشهاد سيدة في شمال قطاع غزة؛ إثر إطلاق طائرة مسيرة للاحتلال قنبلة قرب مدرسة أبو تمام في بلدة بيت لاهيا.



واستشهد شخصان جراء قصف وإطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة وجنوبه، فيما استشهد شخص؛ إثر قصف الاحتلال المخيم الجديد غرب مخيم النصيرات وسط القطاع.





