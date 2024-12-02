شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا بجباليا وتجمعا للنازحين في رفح

وأفادت تقارير صحفية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا قرب المسجد العمري في جباليا البلد شمال قطاع غزة، فيما أصيب 8 فلسطينيين بجروح جراء استهداف طائرة استطلاع مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا.
كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح، في قصف استهدف تجمعا لنازحين بمدينة رفح.
وفا
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يقتلع 150 شجرة زيتون في قرية المنيا شرق بيت لحم
-
الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين من الخليل
-
الاحتلال يشن حملة مداهمات واسعة في كفل حارس ودير استيا
-
نتنياهو يبحث صفقة التبادل مع وزراء وفريق التفاوض الإسرائيلي
-
الاحتلال ينسف مباني سكنية بمخيم جباليا
-
سرايا القدس: نتصدى لاقتحام الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس
-
نتنياهو: إسرائيل تراقب التطورات في سوريا من كثب
-
الاحتلال يغتال 4 فلسطينيين بجنين