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شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا بجباليا وتجمعا للنازحين في رفح

قصف على غزة
قصف على غزة
الإثنين، 02-12-2024 12:55 م
الوكيل الإخباري-   استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا قرب المسجد العمري في جباليا البلد شمال قطاع غزة، فيما أصيب 8 فلسطينيين بجروح جراء استهداف طائرة استطلاع مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا.

كما استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح، في قصف استهدف تجمعا لنازحين بمدينة رفح.

وفا
 
gnews

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قصف على غزة

فلسطين شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا بجباليا وتجمعا للنازحين في رفح

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