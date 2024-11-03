شهداء وجرحى في قصف الاحتلال منزلا في تل الهوا بغزة

وأفادت مصادر ، باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلًا يعود لعائلة أبو العوف في تل الهوا، وسط مناشدات لمركبات الإسعاف بالتوجه إلى المكان.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43314 فلسطينيًا، وإصابة 102019 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.
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