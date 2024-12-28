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شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مخيم المغازي ومواصي رفح

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 28-12-2024 08:28 ص
الوكيل الإخباري-  استشهد فجر اليوم السبت، سبعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت تقارير إن طواقم الإنقاذ انتشلت 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف من الاحتلال استهدف منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح المجاورة.

وأضاف أن مسعفين من الهلال الأحمر الفلسطيني، نقلوا عددا من الجرحى إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اثر قصف مدفعي وإطلاق نار من آليات الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في منطقة مواصي مدينة رفح، جنوب القطاع. 

وفا
 
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