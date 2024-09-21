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شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 21-09-2024 01:31 م

الوكيل الإخباري-  استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على حي الزيتون من مدينة غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد 13 مواطنًا في قصف للاحتلال استهدف مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب مدينة غزة. فيما أصيب آخرون جراء استهداف مدرسة الفلاح بالحي ذاته، جرى نقلهم الى المستشفى المعمداني.

كما أصيب ثمانية مواطنين جراء قصف الكلية الجامعية غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

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