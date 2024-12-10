 
الثلاثاء 2024-12-10 12:48 ص
 

شهداء وجرحى في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي شمالي غزة

رجل يحمل جثمان شهيد فلسطيني في قطاع غزة
رجل يحمل جثمان شهيد فلسطيني في قطاع غزة
الثلاثاء، 10-12-2024 12:13 ص
الوكيل الإخباري-   ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، مجزرة جديدة في قطاع غزة، بعد أن شنت طائراته الحربية سلسلة غارات على منازل فلسطينيين في عزبة بيت حانون شمال القطاع، ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.اضافة اعلان


وذكرت مصادر فلسطينية بأن غارات الاحتلال أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين، علما أن المنطقة محاصرة من الاحتلال ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليها.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مخيمي المغازي والنصيرات، ونسفت قوات الاحتلال منازل شمال النصيرات، وسط القطاع.

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بالتزامن مع نسف قوات الاحتلال عددا من المنازل والمنشآت في البلدة.

واستشهد فلسطيني برصاص مسيّرة للاحتلال شرق خان يونس جنوب القطاع.

كما استُشهد طفلان على الأقل وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم المغازي وسط القطاع.

كما استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا، إضافة إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، بعد قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا قرب مسجد المقادمة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.
 
gnews

أحدث الأخبار

علم قطر

عربي ودولي قطر تفتح اتصالات مع هيئة تحرير الشام السورية

رجل يحمل جثمان شهيد فلسطيني في قطاع غزة

فلسطين شهداء وجرحى في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي شمالي غزة

البنتاغون

عربي ودولي البنتاغون: قواتنا بسوريا في حالة تأهب

جانب من اللقاء

أخبار محلية الصفدي يستقبل القائم بأعمال نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية جون باس

علم تونس

عربي ودولي تونس تؤكد دعمها لوحدة سوريا وسيادتها وترفض التدخلات الأجنبية

غارات جوية

عربي ودولي إسرائيل تشن غارات على ميناء اللاذقية ومنشآت عسكرية في سوريا

ارشيفية

أخبار محلية معدات عسكرية من القوات المسلحة الأردنية تصل للجيش اللبناني

بشار الأسد

عربي ودولي "واشنطن بوست": الأسد رفض إبرام صفقة مع الولايات المتحدة قبل سقوط حكمه!



 




الأكثر مشاهدة