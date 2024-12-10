شهداء وجرحى في مجزرة جديدة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي شمالي غزة

12:13 ص

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الوكيل الإخباري- ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، مجزرة جديدة في قطاع غزة، بعد أن شنت طائراته الحربية سلسلة غارات على منازل فلسطينيين في عزبة بيت حانون شمال القطاع، ما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى. اضافة اعلان





وذكرت مصادر فلسطينية بأن غارات الاحتلال أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيا على الأقل وإصابة آخرين، علما أن المنطقة محاصرة من الاحتلال ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليها.



وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على مخيمي المغازي والنصيرات، ونسفت قوات الاحتلال منازل شمال النصيرات، وسط القطاع.



وفي وقت سابق، أعلنت مصادر طبية استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف للاحتلال استهدف مجموعة من الفلسطينيين في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، بالتزامن مع نسف قوات الاحتلال عددا من المنازل والمنشآت في البلدة.



واستشهد فلسطيني برصاص مسيّرة للاحتلال شرق خان يونس جنوب القطاع.



كما استُشهد طفلان على الأقل وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم المغازي وسط القطاع.



كما استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا، إضافة إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين، بعد قصف طائرات الاحتلال مربعا سكنيا قرب مسجد المقادمة في محيط مستشفى كمال عدوان شمال القطاع.