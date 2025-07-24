الخميس 2025-07-24 08:18 ص
 

شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية تستهدف خيام النازحين في غزة

غزة
غزة
 
الخميس، 24-07-2025 05:52 ص
الوكيل الإخباري-   أبلغ مصدر في مستشفى الشفاء عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين بحي الرمال في مدينة غزة.اضافة اعلان


ومنذ منتصف الليل يوم الأربعاء، استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية خيام نازحين ومواطنين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية في مدينة غزة ومحيطها.

وأكدت هيئة الإسعاف والطوارئ انتشال شهيدين و3 مصابين جراء قصف استهدف خيمة قرب المجلس التشريعي في حي الرمال غرب المدينة.
 
 
gnews

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