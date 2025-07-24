شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية تستهدف خيام النازحين في غزة

ومنذ منتصف الليل يوم الأربعاء، استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية خيام نازحين ومواطنين كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية في مدينة غزة ومحيطها.
وأكدت هيئة الإسعاف والطوارئ انتشال شهيدين و3 مصابين جراء قصف استهدف خيمة قرب المجلس التشريعي في حي الرمال غرب المدينة.
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