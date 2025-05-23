شهداء ومصابون بغارة إسرائيلية على جباليا وخان يونس

كما سقط مصابون في قصف إسرائيلي استهدف نازحين في بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس.
كما أصيب فلسطينيون في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى لوزارة الداخلية غربي مدينة غزة.
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