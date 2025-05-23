شهداء ومصابون بغارة إسرائيلية على جباليا وخان يونس

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الوكيل الإخباري- قال مراسل الجزيرة إن 3 شهداء سقطوا بالإضافة إلى مصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الجرن بجباليا البلد شمال قطاع غزة. اضافة اعلان





كما سقط مصابون في قصف إسرائيلي استهدف نازحين في بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس.



كما أصيب فلسطينيون في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى لوزارة الداخلية غربي مدينة غزة.