الجمعة 2025-05-23 01:18 م
 

شهداء ومصابون بغارة إسرائيلية على جباليا وخان يونس

ارشيفية
ارشيفية
 
الجمعة، 23-05-2025 01:14 م
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن 3 شهداء سقطوا بالإضافة إلى مصابين في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الجرن بجباليا البلد شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


كما سقط مصابون في قصف إسرائيلي استهدف نازحين في بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس.

كما أصيب فلسطينيون في غارة إسرائيلية استهدفت مبنى لوزارة الداخلية غربي مدينة غزة.
 
gnews

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