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شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على مخيم البريج

غزة
غزة




 

الثلاثاء، 13-08-2024 12:17 م
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفي حادث منفصل، قال الدفاع المدني في غزة إنه انتشل جثامين 7 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو شريف في مخيم البريج، مؤكدا أن البحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض.
gnews

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