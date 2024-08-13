شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على مخيم البريج

وفي حادث منفصل، قال الدفاع المدني في غزة إنه انتشل جثامين 7 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة أبو شريف في مخيم البريج، مؤكدا أن البحث جارٍ عن مفقودين تحت الأنقاض.
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