شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات ومدينة غزة

كذلك استشهد شخص بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة المخيم الجديد شمالي النصيرات.
وقصف الجيش الإسرائيلي بمسيرة حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، مما تسبب باستشهاد شخص وإصابة آخرين.
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