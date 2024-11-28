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شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي على مخيم النصيرات ومدينة غزة

غزة
غزة
الخميس، 28-11-2024 07:13 م
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة بسقوط مصابين في قصف من مسيرات إسرائيلية على محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


كذلك استشهد شخص بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة المخيم الجديد شمالي النصيرات.

وقصف الجيش الإسرائيلي بمسيرة حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة، مما تسبب باستشهاد شخص وإصابة آخرين.
 
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