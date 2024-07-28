 
الأحد 2024-07-28 10:52 م
 
 

شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي لمنزل في حي الصبرة

جانب من قصف الاحتلال على غزة
جانب من قصف الاحتلال على غزة
الأحد، 28-07-2024 10:13 م

 

 الوكيل الإخباري - قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف منزلًا لعائلة "الجعل" في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، خلف عددا من الشهداء والمصابين.
كلمات مفتاحية
gnews

أحدث الأخبار

جانب من المعرض

أخبار محلية معرض لمنشورات وزارة الثقافة في إربد

جانب من قصف الاحتلال على غزة

فلسطين شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي لمنزل في حي الصبرة

شعار جامعة آل البيت

أخبار محلية جامعة آل البيت تنظم معرضا لكتب ومنشورات وزارة الثقافة

جانب من فعاليات الملتقى الاستثماري العقاري الأول

اقتصاد محلي جلسة حوارية بعنوان "التطوير العقاري في الأردن واقع وتحديات"





 


 



الأكثر مشاهدة