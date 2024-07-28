شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي لمنزل في حي الصبرة

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697744 الوكيل الإخباري - قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف منزلًا لعائلة "الجعل" في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، خلف عددا من الشهداء والمصابين. اقرأ أيضاً القسام: استهدفنا ناقلة جند بصاروخ موجّه من نوع السهم الأحمر برفح القسام: نخوض معارك ضارية من مسافة الصفر في تل الهوى هيئة حقوقية تكشف ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال سرايا القدس: قصفنا آليات وجنود الاحتلال جنوب دير البلح سرايا القدس: قصفنا جنودا وآليات للعدو في محور نتساريم مصادر طبية: 15 شهيدا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي بخان يونس إضراب شامل في نابلس حدادا على أرواح شهداء بلاطة صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة شهيد ومصابون بقصف إسرائيلي استهدف منطقة الصناعة في غزة