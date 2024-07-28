شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي لمنزل في حي الصبرة

10:13 م

الوكيل الإخباري - قال مراسل الجزيرة إن قصفا إسرائيليا استهدف منزلًا لعائلة "الجعل" في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة، خلف عددا من الشهداء والمصابين.