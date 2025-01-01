شهداء ومصابون بقصف الاحتلال فلسطينيين في خان يونس

وأفادت تقارير، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، إثر قصف من طائرة مسيرة على مجموعة من الفلسطينيين في حي المنارة جنوب شرق خان يونس.
واستهدفت طائرات الاحتلال أرضًا في محيط بركس خضير بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأطلقت طائرة مسيّرة (الكواد كابتر) وآليات الاحتلال النار بشكل متواصل منذ ساعات الصباح شرق حيي الشجاعية والشعف شرق مدينة غزة.
وفا
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