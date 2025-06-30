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شهداء ومصابون بقصف الاحتلال لجباليا وخان يونس

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أرشيفية
 
الإثنين، 30-06-2025 09:30 ص

الوكيل الإخباري- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، بعد قصف الاحتلال مناطق في جباليا وخان يونس شمالي وجنوبي قطاع غزة.

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وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، بعد قصف الاحتلال نقطة طبية بجوار مدرسة حلاوة في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.


كما استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون، في قصف لطيران الاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 
gnews

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