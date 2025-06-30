شهداء ومصابون بقصف الاحتلال لجباليا وخان يونس

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، بعد قصف الاحتلال نقطة طبية بجوار مدرسة حلاوة في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.
كما استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون، في قصف لطيران الاحتلال على خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطار بمواصي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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