شهداء ومصابون بقصف الاحتلال لجباليا وخان يونس

الوكيل الإخباري- استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، بعد قصف الاحتلال مناطق في جباليا وخان يونس شمالي وجنوبي قطاع غزة.

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وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة عدد آخر، بعد قصف الاحتلال نقطة طبية بجوار مدرسة حلاوة في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.