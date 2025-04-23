شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة

بدورها، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن النازحين يناشدون طواقم الدفاع المدني والإسعاف سرعة التوجه للمدرسة لوجود حريق بالمكان.
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