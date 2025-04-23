الأربعاء 2025-04-23 03:34 ص
 

شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة

اندلاع حريق كبير في مدرسة بغزة
اندلاع حريق كبير في مدرسة بغزة
 
الأربعاء، 23-04-2025 03:03 ص
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن "قصف مسيرة إسرائيلية لمدرسة يافا، التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة، خلّف عددا من الشهداء والمصابين".اضافة اعلان


بدورها، أكدت وسائل إعلام فلسطينية أن النازحين يناشدون طواقم الدفاع المدني والإسعاف سرعة التوجه للمدرسة لوجود حريق بالمكان.
 
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