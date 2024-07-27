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شهداء ومصابون شرقي خان يونس

ارشيفية
ارشيفية
السبت، 27-07-2024 09:46 ص

 

الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين وإصابة اخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس.
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