شهداء ومصابون شرقي خان يونس

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/697592 الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين وإصابة اخرين إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة عبسان شرقي مدينة خان يونس. اقرأ أيضاً ما أسباب التهاب الحلق المتكرر وكيف يمكن الوقاية منه؟ 8 أعراض لاضطراب شد الشعر- احذر مضاعفاته احذروا .. عواقب غريبة لابتلاع العلكة بالصدفة.. اكتشاف علاج ثوري للصلع والسر في السكر صديد الأذن .. الأسباب والأعراض والعلاج إسرائيل تمدد حظر قناة الجزيرة إسرائيل تطالب بعزل مقررة أممية قارنت بين نتنياهو وهتلر ترمب لنتنياهو : سأحل السلام إذا فزت بالانتخابات مرشح لمنصب نائب الرئيس الأميركي : نتنياهو قوة خطيرة مدمرة