شهداء ومصابون في قصف الاحتلال أنحاء متفرقة من غزة

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الوكيل الإخباري- استُشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، أغلبهم أطفال ونساء، بعد ظهر الاثنين، جراء قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة من قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد 16 فلسطينيا، وإصابة آخرين، في قصف الاحتلال منزلا لعائلة البرش بشارع غزة القديم في جباليا البلد شمال القطاع.



واستُشهد 5 فلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة "السموني" بمنطقة مصعب بن عمير شرق حي الزيتون بمدينة غزة، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.



كما استُشهد فلسطيني في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال منطقة السكة وسط مدينة خان يونس جنوبا، وآخر برصاص الاحتلال قرب مركز توزيع مساعدات غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.



واستشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال الطابق العلوي من مدرسة تؤوي نازحين في دير البلح.



ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 54,470 فلسطينيا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة 124,693 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.