شهداء ومفقودون تحت الأنقاض في قصف إسرائيلي على غزة

وأفاد مسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد خمسة فلسطينيين، وإصابة آخرين، وفقدان عدد من الأفراد تحت أنقاض منزل لعائلة نصار في محيط ميدان الشهداء بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، بعد استهدافه من قبل طائرات الاحتلال، وجرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشفاء غربي المدينة.
وفي تطور ميداني آخر، قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية برج العودة (2) الواقع قرب مستشفى القدس في حي تل الهوا جنوب غربي المدينة، بعد تهديد مسبق، مما أدى إلى حالة من الهلع بين المرضى والطواقم الطبية والنازحين في المنطقة المحيطة.
كما استشهد عدد من الفلسطينيين وأُصيب آخرون، بينهم أطفال، في قصف استهدف خياما للنازحين في حي الرمال غربي غزة، حيث لجأت عشرات العائلات هربا من الغارات المتواصلة.
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