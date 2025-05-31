السبت 2025-05-31 12:35 م
 

شهيدان إثر قصف من مسيرة إسرائيلية شرقي خان يونس

غزة
غزة
 
السبت، 31-05-2025 09:16 ص
الوكيل الإخباري-   أفاد مراسل الجزيرة بوقوع شهيدين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين ببلدة سهيلا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان


واستأنفت إسرائيل العدوان على غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، ومنذ ذلك الوقت استُشهد ما يزيد على 4 آلاف فلسطيني وأُصيب نحو 11 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.

كما نزح ما لا يقل عن 200 ألف من مناطقهم، حسب الأمم المتحدة.
 
gnews

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