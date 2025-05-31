شهيدان إثر قصف من مسيرة إسرائيلية شرقي خان يونس

09:16 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/732772 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بوقوع شهيدين إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين ببلدة سهيلا شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. اضافة اعلان





واستأنفت إسرائيل العدوان على غزة يوم 18 مارس/آذار الماضي بعد أن انقلبت على اتفاق وقف إطلاق النار، ومنذ ذلك الوقت استُشهد ما يزيد على 4 آلاف فلسطيني وأُصيب نحو 11 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.



كما نزح ما لا يقل عن 200 ألف من مناطقهم، حسب الأمم المتحدة.