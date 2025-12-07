الأحد 2025-12-07 06:38 ص

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

جندي إسرائيلي يوجه بندقيته خلال اشتباكات مع فلسطينيين في الضفة الغربية
الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، في منطقة باب الزاوية، وسط مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تسلمت من الاحتلال جثمان الشهيد زياد نعيم عبد الجبار أبو داود (55 عاما) من منطقة باب الزاوية، ونقلته إلى مستشفى الخليل الحكومي، فيما ذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال احتجزت جثمان شهيد آخر، ونقلته بمركبة عسكرية.

وكانت قوات الاحتلال المنتشرة وسط المدينة قد أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة في منطقة باب الزاوية ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليها، كما أطلقت النار صوب أبو داود، وهو عامل نظافة في بلدية الخليل، خلال عمله في الموقع، وتركته ينزف حتى ارتقى شهيدا، قبل أن تسلمه لاحقا لطواقم الهلال الأحمر.
 
 


