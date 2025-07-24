شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بيت لحم

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر الخميس، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد فلسطينيين اثنين، لم تعرف هويتهما بعد، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، واحتجاز جثمانيهما. اضافة اعلان





وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي فتحت نيران أسلحتها على أربعة أطفال وفتية على الأقل، قرب منطقة العبارة في الجهة الغربية من بلدة الخضر، بمحاذاة الطريق الاستعماري رقم (60)، ما أدى إلى إصابتهم بجروح.



وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من الوصول إلى المكان لإسعاف المصابين.