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شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

غزة
غزة
 
الأحد، 26-07-2026 11:18 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطينيان، وأصيب آخرون، منذ صباح الأحد، في قصف الاحتلال عديد من المناطق في قطاع غزة.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما متأثرا بجروحه، وإصابة آخرين، جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع، في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.

 
 


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