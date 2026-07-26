شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد فلسطينيين اثنين، أحدهما متأثرا بجروحه، وإصابة آخرين، جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من القطاع، في ظل استمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار.
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