 
الخميس 2025-01-23 05:11 م
 

شهيدان برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الخميس، 23-01-2025 05:02 م

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطينيان، اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة تل السلطان، غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مجموعة من الفلسطينيين في تل السلطان، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين.

 
gnews

أحدث الأخبار

جيش الاحتلال

فلسطين شهيدان برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة

جامعة اليرموك

أخبار محلية "اليرموك" الثانية محليا في تصنيف "التايمز" بالدراسات التربوية والإنسانيات والآداب

عبيد الله المعايطة

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي مدراء ورؤساء مراكز الدفاع المدني

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "تربية الجامعة" تتصدر منافسات دورة الأمير فيصل الأولمبية للناشئين

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية حملات توعية في عمان والمفرق بأهمية الرعاية الوالدية

عجلون

أخبار محلية بحث التعاون بين صحة عجلون ومجلس المحافظة

ؤرل

أخبار الشركات واجهة ‘One UI 7’ التجريبية تحصد إشادة واسعة من عشاق التقنية

ت

عربي ودولي الرئيس اللبناني يشدد على ضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم



 




الأكثر مشاهدة