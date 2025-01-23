شهيدان برصاص الاحتلال جنوب قطاع غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مجموعة من الفلسطينيين في تل السلطان، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين.
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