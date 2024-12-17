شهيدان برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأن طواقمها نقلت شهيدين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال حيث جرى استلامهما قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في منطقة “صوفين” شرق قلقيلية، ونقلهما إلى مستشفى قلقيلية الحكومي لمواراة الثرى.
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