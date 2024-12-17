شهيدان برصاص الاحتلال شرق قلقيلية

الوكيل الإخباري- استُشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شرق مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان بأن طواقمها نقلت شهيدين ارتقيا برصاص قوات الاحتلال حيث جرى استلامهما قرب جدار الفصل والتوسع العنصري في منطقة “صوفين” شرق قلقيلية، ونقلهما إلى مستشفى قلقيلية الحكومي لمواراة الثرى.