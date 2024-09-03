شهيدان برصاص الاحتلال في طولكرم

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وحاصرت منزلا فيها، وأطلقت الرصاص وقذائف "الأنيرجا" صوبه، ما أدى إلى استشهاد شابين.
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