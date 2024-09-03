 
الثلاثاء 2024-09-03 05:01 م
 

 

شهيدان برصاص الاحتلال في طولكرم

جيش الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
الثلاثاء، 03-09-2024 04:39 م

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطينيان مساء اليوم الثلاثاء، برصاص وقذائف قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرق مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

اضافة اعلان


وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وحاصرت منزلا فيها، وأطلقت الرصاص وقذائف "الأنيرجا" صوبه، ما أدى إلى استشهاد شابين.

 
gnews

أحدث الأخبار

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي للدورة الثانية

أخبار محلية جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

جيش الاحتلال الاسرائيلي

فلسطين شهيدان برصاص الاحتلال في طولكرم

صندوق تمكين القدس

أخبار محلية صندوق تمكين القدس يؤكد أهمية دور الأردن في حماية المدينة المقدسة

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين ⁦أيمن الصفدي والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا‬⁩) فيليب لازاريني

أخبار محلية الصفدي يستقبل لازاريني في عمان

من المصدر

فن ومشاهير جورج كلوني وبراد بيت "نادلان" في مطعم

ثلاجات ماء زمزم الحديثة بالحرم المكي الشريف

فيديو منوع ثلاجات ماء زمزم الحديثة بالحرم المكي الشريف

تعبيرية

منوعات صيف 2024 الأكثر سخونة في اليابان

من الفيديو

منوعات القبض على سائق دراجة «ديلفري» عرَّض حياة آخر للخطر بدبي



 


الأكثر مشاهدة