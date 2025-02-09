شهيدان برصاص الاحتلال في غزة

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة اليوم الأحد.

وقالت مصادر طبية، إن فلسطينيا استشهد برصاص الاحتلال عندما أطلقت قوات النار على تجمع للفلسطينيين على دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

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