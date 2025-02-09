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شهيدان برصاص الاحتلال في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الأحد، 09-02-2025 07:03 م

الوكيل الإخباري-    استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة اليوم الأحد.
وقالت مصادر طبية، إن فلسطينيا استشهد برصاص الاحتلال عندما أطلقت قوات النار على تجمع للفلسطينيين على دوار الكويت جنوب مدينة غزة.

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وأضافت أن فلسطينية استشهدت برصاص الاحتلال شمال شرق القرارة بمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

 
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