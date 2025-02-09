شهيدان برصاص الاحتلال في غزة

وقالت مصادر طبية، إن فلسطينيا استشهد برصاص الاحتلال عندما أطلقت قوات النار على تجمع للفلسطينيين على دوار الكويت جنوب مدينة غزة.
وأضافت أن فلسطينية استشهدت برصاص الاحتلال شمال شرق القرارة بمدينة خانيونس جنوبي القطاع.
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