شهيدان برصاص الاحتلال في غزة

وقالت مصادر طبية إن فلسطينياً استشهد بنيران الاحتلال قرب دوار بني سهيلا شرق خانيونس، فيما استشهد ممرض في مجمع ناصر الطبي، صباح اليوم، بنيران الاحتلال شرق المدينة.
