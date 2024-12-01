شهيدان برصاص الاحتلال في قرية صير جنوب شرق جنين

وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد قصفت صباح اليوم غرفة زراعية في قرية صير، في الوقت ذاته دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة وشرعت بعمليات تفتيش وتمشيط في كروم الزيتون في محيط الغرفة المستهدفة.
وقالت مصادر وشهود عيان، إن أصوات إطلاق كثيف للرصاص سمع في المنطقة المستهدفة، قبل الإعلان عن ارتقاء شابين لم تعرف هويتهما بعد.
وفا
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