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شهيدان برصاص الاحتلال في قرية صير جنوب شرق جنين

جنود الاحتلال يستهدفون الشباب في مدن الضفة - أرشيفية
جنود الاحتلال يستهدفون الشباب في مدن الضفة - أرشيفية
الأحد، 01-12-2024 03:37 م
الوكيل الإخباري-   استشهد مساء اليوم الأحد، شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في قرية صير جنوب شرق جنين.اضافة اعلان


وكانت طائرة مسيرة إسرائيلية قد قصفت صباح اليوم غرفة زراعية في قرية صير، في الوقت ذاته دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المنطقة وشرعت بعمليات تفتيش وتمشيط في كروم الزيتون في محيط الغرفة المستهدفة.

وقالت مصادر وشهود عيان، إن أصوات إطلاق كثيف للرصاص سمع في المنطقة المستهدفة، قبل الإعلان عن ارتقاء شابين لم تعرف هويتهما بعد.

وفا
 
gnews

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