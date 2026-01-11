شهيدان برصاص وقصف الاحتلال في غزة

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في حي الزيتون.
وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى متأثرا بإصابته بقصف الاحتلال الأحد تجمعا للمواطنين في مخيم المغازي.
