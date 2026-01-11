شهيدان برصاص وقصف الاحتلال في غزة

02:05 م

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان، صباح الأحد، برصاص وقصف جيش الاحتلال في حي الزيتون بمدينة غزة، ومخيم المغازي وسط القطاع. اضافة اعلان





وأفادت مصادر طبية، باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في حي الزيتون.



وأضافت المصادر ذاتها، أن شهيدا ارتقى متأثرا بإصابته بقصف الاحتلال الأحد تجمعا للمواطنين في مخيم المغازي.

