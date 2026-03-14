الإثنين 2026-03-16 06:58 م

شهيدان بقصف إسرائيلي على خان يونس

السبت، 14-03-2026 02:35 م
الوكيل الإخباري-  استشهد فلسطينيان، اليوم السبت، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي حاجزا للشرطة قرب حي الأمل شمال مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفادت مصادر فلسطينية بأن مدفعية الاحتلال قصفت مناطق شرقي القطاع، بالتزامن مع إطلاق نار، فيما استهدفت بقصف مدفعي مناطق شمالي مدينة بيت لاهيا.

وفي سياق آخر، أصيب فلسطينيان إثر تطاير أشجار وسقوطها على خيام للنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس، نتيجة الرياح الشديدة المصاحبة لعاصفة ترابية تضرب قطاع غزة.

وتسببت العاصفة الرملية القوية في تطاير مئات خيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع، ما زاد من معاناة السكان الذين يعيشون في مراكز الإيواء والخيام.

من جهته، دعا الدفاع المدني، في بيان، إلى اتخاذ إجراءات السلامة اللازمة للحد من آثار الكتلة الهوائية المحملة بالغبار التي تؤثر في الأجواء الفلسطينية.
 
 


