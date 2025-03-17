شهيدان بقصف إسرائيلي لمركز إيواء في غزة

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان، اليوم الاثنين، جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من السكان داخل مدرسة للإيواء في شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

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