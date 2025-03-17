شهيدان بقصف إسرائيلي لمركز إيواء في غزة

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن الطائرة المسيرة استهدفت مجموعة فلسطينيين في مركز للإيواء داخل المخيم، ما أسفر عن استشهاد مواطن ونجله.
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