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شهيدان بقصف إسرائيلي لمركز إيواء في غزة

رحب حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، الأربعاء، بما يبدو أنه تراجع من الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن دعوات تهجير سكان قطاع غزة عندما قال إنه لن يطرد أحد أحدا من غزة. ودعا قاسم ترامب إلى "عدم الانسجا
غزة
 
الإثنين، 17-03-2025 07:56 م

الوكيل الإخباري-  استشهد فلسطينيان، اليوم الاثنين، جراء قصف نفذته طائرة مسيرة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مجموعة من السكان داخل مدرسة للإيواء في شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

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وبحسب مصادر فلسطينية، فإن الطائرة المسيرة استهدفت مجموعة فلسطينيين في مركز للإيواء داخل المخيم، ما أسفر عن استشهاد مواطن ونجله.

 
 
gnews

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