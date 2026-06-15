شهيدان بقصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة

وأفاد مصادر طبية، باستشهاد فلسطيني وهو ممرض وطفله، وإصابة عدد آخر بجروح بعضها خطيرة، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف منزلًا في منطقة أبو إسكندر في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,003 شهداء، و172,252 مصابا، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023.
-
أخبار متعلقة
-
عباس يعلن إجراء انتخابات رئاسية في 2027
-
302 مستوطن يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال
-
حكومة غزة: أكثر من 3200 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع
-
استشهاد فلسطينية في الزوايدة وسط قطاع غزة
-
مستوطنون يحرقون ويحطمون 5 مركبات ويحاولون إحراق مسجد في رام الله
-
4 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جباليا
-
استشهاد طفل بنيران الاحتلال في خان يونس
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72,993 منذ بدء العدوان الإسرائيلي