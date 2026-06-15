شهيدان بقصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة

06:05 م

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان، مساء الاثنين، بقصف للاحتلال شمال مدينة غزة. اضافة اعلان





وأفاد مصادر طبية، باستشهاد فلسطيني وهو ممرض وطفله، وإصابة عدد آخر بجروح بعضها خطيرة، جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدف منزلًا في منطقة أبو إسكندر في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.



وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,003 شهداء، و172,252 مصابا، منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023.





