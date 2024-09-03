شهيدان بنيران الاحتلال في مخيم النصيرات وبيت لاهيا

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الوكيل الإخباري- أكد مراسل الجزيرة استشهاد فلسطينية بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفاد باستشهاد مزارع فلسطيني إثر قصف مدفعي استهدف أرضا زراعية في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.