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شهيدان بنيران الاحتلال في مخيم النصيرات وبيت لاهيا

غزة
غزة
الثلاثاء، 03-09-2024 02:38 م
الوكيل الإخباري-   أكد مراسل الجزيرة استشهاد فلسطينية بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.اضافة اعلان


وأفاد باستشهاد مزارع فلسطيني إثر قصف مدفعي استهدف أرضا زراعية في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
 
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