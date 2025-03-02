شهيدان جراء قصف الاحتلال شرق رفح جنوبي غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين، شرق مطار غزة الدولي المدمر شرق رفح.
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