شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال شمال الخليل

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان وأصيب آخر بجروح خطيرة فجر اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر، شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

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