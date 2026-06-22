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شهيدان فلسطينيان برصاص الاحتلال شمال الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال
 
الإثنين، 22-06-2026 01:21 م

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطينيان وأصيب آخر بجروح خطيرة فجر اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر، شمال مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، باستشهاد الشاب عيسى عرفات إسماعيل عوض( 19 عاما)، والفتى رضا سامي حسن عوض (15 عاما) برصاص قوات الاحتلال، قرب مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في بلدة بيت أمر، وقامت باحتجازهما دون السماح لطواقم الإسعاف بنقلهما وتركتهما ينزفان لوقت طويل.

 
 


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