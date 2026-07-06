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شهيدان في قصف إسرائيلي على شقة سكنية بمدينة غزة

غزة
غزة
 
الإثنين، 06-07-2026 10:45 ص
الوكيل الإخباري-   استُشهد فلسطينيان وأُصيب عدد آخر، صباح الاثنين، جراء قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.اضافة اعلان


كما أُصيب آخرون في قصف الاحتلال مركبة في شارع الرشيد بمنطقة المواصي غرب خان يونس جنوب القطاع.
 
 


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