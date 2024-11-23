شهيدان في قصف الاحتلال على مخيم النصيرات

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان، مساء الجمعة، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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وقال مراسل "وفا" إن فلسطينيًا ونجله ارتقيا، وأصيب ثمانية آخرون في قصف لطائرات الاحتلال على منزل في محيط أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات.



وذكرت مصادر طبية أن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 38 شهيدًا منذ فجر اليوم، جراء غارات الاحتلال.