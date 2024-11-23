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شهيدان في قصف الاحتلال على مخيم النصيرات

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 23-11-2024 07:07 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطينيان، مساء الجمعة، في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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وقال مراسل "وفا" إن فلسطينيًا ونجله ارتقيا، وأصيب ثمانية آخرون في قصف لطائرات الاحتلال على منزل في محيط أبراج عين جالوت بمخيم النصيرات.


وذكرت مصادر طبية أن عدد الشهداء في القطاع ارتفع إلى 38 شهيدًا منذ فجر اليوم، جراء غارات الاحتلال.


وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,056 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,268 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

 
gnews

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