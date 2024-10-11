 
الجمعة 2024-10-11 10:23 ص
 

شهيدان في قصف الاحتلال لمركبة شرق طولكرم

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 11-10-2024 10:07 ص

الوكيل الإخباري-    استشهد فلسطينيان الليلة الماضية، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة شرق طولكرم.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد الشابين اياد محمد عبد الله من مخيم نور شمس، وعوض جميل صقر عمر من بلدة بلعا، في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة لمركبة في منطقة جبل الصالحين بين ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس.


وأشارت (وفا) إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة مباشرة عقب قصف المركبة، وانتشلت جثماني الشهيدين، واحتجزتهما، قبل أن تنسحب من المكان.


وبذلك، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول 2023، إلى 751 شهيدا، بينهم 164 طفلا.

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