شهيدان في قصف الاحتلال لمركبة شرق طولكرم

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان الليلة الماضية، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة شرق طولكرم.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد الشابين اياد محمد عبد الله من مخيم نور شمس، وعوض جميل صقر عمر من بلدة بلعا، في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة لمركبة في منطقة جبل الصالحين بين ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس.



وأشارت (وفا) إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة مباشرة عقب قصف المركبة، وانتشلت جثماني الشهيدين، واحتجزتهما، قبل أن تنسحب من المكان.