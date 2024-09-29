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شهيدان في قصف الاحتلال محيط مستشفى كمال عدوان في جباليا

من قصف الاحتلال على مناطق في غزة
من قصف الاحتلال على مناطق في غزة
الأحد، 29-09-2024 08:30 ص
الوكيل الإخباري- استشهد مواطنان، اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.اضافة اعلان


وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائف صوب منازل المواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، إلى 41,586، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 96,210، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
 
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