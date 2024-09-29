شهيدان في قصف الاحتلال محيط مستشفى كمال عدوان في جباليا

وأطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائف صوب منازل المواطنين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.
وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، إلى 41,586، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فيما بلغت حصيلة الإصابات 96,210، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالخليل
-
الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان من مخيم الأمعري
-
شهداء في غارات ليلية على غزة وجباليا
-
كتيبة بلاطة في نابلس: خضنا اشتباكات عنيفة مع القوات المقتحمة
-
أصوات انفجارات بسماء تل أبيب
-
استشهاد المعتقل وليد خليفة في سجون الاحتلال بعد ساعات من اعتقاله
-
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 41,586 شهيداً و96,210 مصابا
-
الاحتلال يعتقل مواطنا من جبع جنوب جنين