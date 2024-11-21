شهيدان في قصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع

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الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح، اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من الأشخاص في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. اضافة اعلان





وأفادت تقارير صحفية، بأن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال أطلقت قنبلة صوب مجموعة من الأشخاص غرب المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع.



وأسفرت حرب الإبادة وعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة عن استشهاد 43,985 فلسطينياً

أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,092 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



