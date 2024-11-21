شهيدان في قصف الاحتلال مخيم النصيرات وسط القطاع

وأفادت تقارير صحفية، بأن طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال أطلقت قنبلة صوب مجموعة من الأشخاص غرب المخيم الجديد بالنصيرات وسط القطاع.
وأسفرت حرب الإبادة وعدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة عن استشهاد 43,985 فلسطينياً
أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,092 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
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