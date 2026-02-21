شهيدان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا وخان يونس

02:15 م

الوكيل الإخباري- استشهد شخصان، ظهر السبت، في قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال شمالي وجنوبي قطاع غزة.





وأفادت مصادر طبية، باستشهاد شخصين من جراء قصف طائرة مسيّرة في مخيم جباليا، ومنطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس.



وارتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي إلى 614، وإجمالي الإصابات إلى 1,640، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.









