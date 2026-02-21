شهيدان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا وخان يونس

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد شخصين من جراء قصف طائرة مسيّرة في مخيم جباليا، ومنطقة قيزان النجار جنوبي خان يونس.
وارتفع عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول الماضي إلى 614، وإجمالي الإصابات إلى 1,640، فيما جرى انتشال 726 جثمانا.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72070 منذ بدء العدوان الإسرائيلي
-
إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحي شرقي مدينة غزة
-
بن غفير يقتحم محيط المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان
-
100 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى
-
عاجل الاحتلال يقتحم قرية المغير شمال شرق رام الله
-
80 ألف مصلّ يؤدون أولى جمع رمضان في المسجد الأقصى رغم القيود المشددة
-
مستوطنون يدخلون قطاع غزة برفقة نائبة في الكنيست
-
إجراءات أمنية مكثفة حول المسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان