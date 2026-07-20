شهيدان وثلاث إصابات برصاص الاحتلال ومستوطنيه شرق رام الله

09:36 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين، عن استشهاد مواطنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة دير جرير، شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان





وقالت الوزارة، في بيان، إن ثلاثة مواطنين أُصيبوا بجروح مختلفة برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين خلال اقتحامهم البلدة بعد منتصف الليلة الماضية.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت الشهيدين عودة عبد الرحيم عودة فراخنة (53 عاماً)، وأحمد عادل رشيد أبو مخو (26 عاماً)، وثلاث إصابات مختلفة إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله.



وأكدت الجمعية أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيارة إسعاف تابعة لها كانت تنقل أحد المصابين إلى المستشفى.



وتشهد بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة تصاعداً في اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، تشمل الاعتداء بالضرب، وإطلاق الرصاص الحي، وإحراق الممتلكات، والاعتداء على الأراضي الزراعية، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار تصاعد اعتداءات المستعمرين في مختلف محافظات الضفة الغربية.





