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شهيدان وجرحى بقصف للاحتلال استهدف خيمة نازحين بمخيم النصيرات

غزة
غزة
الإثنين، 11-11-2024 01:31 ص
الوكيل الإخباري-    استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، الليلة، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ضمن تصعيد عسكري وعدوان إسرائيلي متواصل يطال المناطق السكنية والمراكز المزدحمة في القطاع.اضافة اعلان


كما أسفر قصف مماثل في وقت سابق اليوم عن استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة آخرين في مخيم النصيرات وحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.

وبلغت الحصيلة غير النهائية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 نحو 43,603 شهيدًا، و102,929 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال. كما تشير التقارير إلى وجود آلاف الضحايا الذين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض أو في الطرقات، حيث يتعذر الوصول إليهم بسبب القصف المستمر.
 
gnews

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