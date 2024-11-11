شهيدان وجرحى بقصف للاحتلال استهدف خيمة نازحين بمخيم النصيرات

كما أسفر قصف مماثل في وقت سابق اليوم عن استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين، بينهم طفل، وإصابة آخرين في مخيم النصيرات وحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة.
وبلغت الحصيلة غير النهائية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 نحو 43,603 شهيدًا، و102,929 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال. كما تشير التقارير إلى وجود آلاف الضحايا الذين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض أو في الطرقات، حيث يتعذر الوصول إليهم بسبب القصف المستمر.
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