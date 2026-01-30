شهيدان وجرحى جراء قصف الاحتلال وسط قطاع غزة

وذكرت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد أثنين منهم وإصابة آخرين، غالبيتهم في حالة خطرة.
