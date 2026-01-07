الخميس 2026-01-08 12:04 ص

شهيدان وجرحى جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا شرقي غزة

الأربعاء، 07-01-2026 10:32 م
الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان، وأُصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، جرّاء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في شارع يافا، بحي التفاح، شرق مدينة غزة.


وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلًا في شارع يافا بحي التفاح، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بجراح.
 
 


