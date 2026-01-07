شهيدان وجرحى جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا شرقي غزة

10:32 م

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان، وأُصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، جرّاء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في شارع يافا، بحي التفاح، شرق مدينة غزة. اضافة اعلان





وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلًا في شارع يافا بحي التفاح، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بجراح.

