شهيدان وجرحى جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا شرقي غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ منزلًا في شارع يافا بحي التفاح، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين على الأقل وإصابة آخرين بجراح.
