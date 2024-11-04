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شهيدان وجرحى في هجومين لمسيرة إسرائيلية على مدينة غزة

غزة
غزة
الإثنين، 04-11-2024 08:37 م
الوكيل الإخباري-   قال مراسل الجزيرة إن شخصين استشهدا في قصف من مسيرة إسرائيلية على شارع عايدية غربي مدينة غزة.اضافة اعلان


وأضاف أن عددا من الأشخاص جرحوا في إطلاق قنابل من مسيرة إسرائيلية على مدرسة عرفات للموهوبين التي تؤوي نازحين غرب مدينة غزة.

كما ذكر المراسل أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدف محيط عيادة الشيخ رضوان غرب مدينة غزة.
 
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