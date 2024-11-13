شهيدان ومصابون في استهداف الاحتلال خيام نازحين غرب دير البلح

وأفاد مراسل وفا بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيامًا للنازحين غرب دير البلح، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,665 فلسطينيًا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103,076 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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