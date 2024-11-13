شهيدان ومصابون في استهداف الاحتلال خيام نازحين غرب دير البلح

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.

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وأفاد مراسل وفا بأن طائرات الاحتلال استهدفت خيامًا للنازحين غرب دير البلح، ما أدى إلى استشهاد فلسطينيين اثنين، وإصابة آخرين، بينهم أطفال ونساء، جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.